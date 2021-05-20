Пенсионерам Мурманской области компенсируют проезд к месту отдыха за 2020 год

Компенсировать будут до ближайших к месту пересечения государственной границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автовокзала, автостанции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если из-за пандемии пенсионер не смог выехать за пределы Мурманской области и воспользоваться своим правом на компенсацию поезда к месту отдыха и обратно, то он может это сделать в 2021 году. Более того, следующая его возможность компенсировать проезд наступит в 2022 году. При этом после 2022 года двухгодичный период будет рассчитываться без учета двойного обращения. - Обратиться за компенсацией могут неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера. При этом с 1 января 2021 можно получить компенсацию и в том случае, если пенсионер выезжает за пределы Российской Федерации, - сообщили в Пенсионном фонде по Мурманской области.

Компенсировать будут до ближайших к месту пересечения государственной границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автовокзала, автостанции.

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