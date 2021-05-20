В Мончегорске полицейские помогли женщине спуститься с крыши

На крыше северянка провела почти три часа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 19 мая в Мончегорске полиция и спасатели прибыли к одному из домов на улице Кондрикова. Здесь жители соседних домов заметили девушку, которая сидела на самом краю. Северяне испугались, что северянка сорвется вниз и позвонили по экстренным телефонам.

- В ОМВД России по городу Мончегорску поступило сообщение, что на крыше дома находится женщина. Прибывшим нарядом полиции установлена местная жительница 1984 года рождения. После переговоров сотрудников с данной гражданкой, она самостоятельно спустилась с крыши. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В полиции проводится проверка по данному факту, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

На крыше северянка провела почти три часа.

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