В Кандалакше работавший в квартире игорный зал напоминал секретную базу

Администратором клуба работала 21-летняя девушка, в ее отношении возбуждено уголовное дело. Фото: Скриншот видео

В Мурманской области часто находят незаконные игорные учреждения (играть в азартные игры в нашей стране можно только в определенных городах). Но не все были так тщательно скрыты от посторонних глаз, как зал в Кандалакше.

Как сообщили в УМВД по Мурманской области, оборудовали его в квартире на пятом этаже жилого дома. Правоохранителям удалось попасть внутри при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Владельцы делали все, чтобы о существовании незаконного бизнеса никто не узнал.

Камеры видеонаблюдения установлены не только в подъезде, по периметру дома, но и на крыше здания. А стены самой квартиры обшиты специальным шумопоглащающим материалом. Кроме того, двери заведения были открыты только «для своих», преимущественно в вечернее время. Оперативники изъяли 8 компьютеров, оборудованных под игорную деятельность, флешки, денежные средства и иное оборудование, - уточнили в пресс-службе регионального МВД.

Администратором клуба работала 21-летняя девушка, в ее отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ «Незаконное проведение азартных игр». Северянке грозит до двух лет лишения свободы. Круг лиц, причастных к работе игрового зала, устанавливается.

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