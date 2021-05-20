В Мурманске ищут передержку для сбитого машиной зайца

Животному нужен временный дом. Фото: vk.com/murmandogs

Утром 20 мая в центре Мурманска под колеса машины угодил заяц. О случившемся рассказала в паблике "Мурманск ДТП ЧП" Надежда Астафьева, отметив, что у сбитого животного, вероятно, сломаны лапки и позвоночник. Нельзя было оставлять его умирать на дороге.

В итоге после случившегося кто-то положил длинноного пешехода в коробку и отнес в подъезд дома на улице Карла Либкнехта, где его обнаружили очевидцы. Они написали волонтерам запрос о помощи - заяц в стрессе и скорее всего ранен. Сейчас зверьку подыскивают временный дом.

- Договорились, что человек, обнаруживший животное, отвезет его в ветклинику к специалисту по грызунам. Но далее зайца везти некуда. Поэтому ищем передержку на период решения вопросов с московскими волонтерами, которые занимаются реабилитацией диких животных, - сообщили в Фонде поддержки бездомных животных "Ищу человека".

На данный момент зайчишка уже в ветклинике. Волонтеры ждут результатов осмотра и рентгена, чтобы понимать, что делать дальше.

Тех, кто готов приютить на время ушастика, просят звонить Алене Лянгазовой: 8 921 041 02 00.

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