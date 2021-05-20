Сотрудники Упрдор "Кола" предупреждают о телефонных мошенниках в сфере закупок

О подобных случаях мошенничеств просят сообщать в Упрдор "Кола". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Телефонные мошенники придумывают все новые способы обмана жителей Мурманской области на деньги. Не так давно аферисты звонили якобы от компании "НОВАТЭК", предлагая купить акции. А теперь они представляются дорожным ведомством.

- В последнее время происходят телефонные звонки участникам закупок в сфере деятельности ФКУ Упрдор «Кола» с предложением повлиять на результаты конкурсных процедур за финансовое награждение. Звонки поступают с официального номера ФКУ Упрдор «Кола». Будьте бдительны, - сообщили в учреждении.

Специалисты уточняют, что сотрудники управления не имеют отношения к данным предложениям. Повлиять на результаты рассмотрения заявок невозможно, так как все процедуры идут в строгом соответствии с законодательством и отражаются в протоколе.

О подобных случаях мошенничеств просят сообщать в Упрдор "Кола".

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