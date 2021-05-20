Петербургский международный экономический форум 2021 пройдет 2-5 июня

В рамках деловой программы форума «Лекарственная безопасность» эксперты обсудят стратегии развития российской фармацевтической отрасли. Фото: forumspb.com

С 2 по 5 июня в северной столице пройдет главное деловое событие года - Петербургский международный экономический форум 2021. Участие в нем принимают и представители других стран, также традиционно на его полях работает делегация из Мурманской области. В этом году ее возглавит губернатор Андрей Чибис.

В рамках деловой программы форума «Лекарственная безопасность» эксперты обсудят стратегии развития российской фармацевтической отрасли. Помимо этого состоится Форум Креативного Бизнеса, его главной темой станет «Креативная экономика в новой реальности». Также участников ждет насыщенная программа по другим направлениям.

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