Судоремонтный завод в Мурманской области незаконно сдал федеральную землю в аренду

У судоремонтного завода еще есть возможность обжаловать решение суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акционерное общество «10 Ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» в Полярном поймали на нарушении земельного законодательства. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, организация незаконно передала ООО «Феникс» причал и землю вокруг в 5406 квадратных метров во временное пользование, хотя все указанное - собственность государства.

- Прокуратура области, выступая в интересах государства, обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с иском о признании недействительным договора аренды причала, в части передачи во временное владение и пользование прилегающей территории, расположенной в пределах указанного земельного участка, его истребования из незаконного владения путем передачи в казну Российской Федерации и освобождении участка от имущества ООО «Феникс», - сообщили в ведомстве.

У судоремонтного завода еще есть возможность обжаловать решение суда.

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