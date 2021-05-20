В Мурманской области похолодает

В Мурманской области снова холодно. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

После нескольких теплых дней, которые порадовали северян, в Мурманскую область вернулся холод. Если еще 19 мая столбик термометра на юге региона поднялся до +24, то уже сегодня он идет вниз.

- У Мурманска сегодня перспектива весь день просидеть под низким серым небом и северным ветром, над этими слоистыми будут пролетать кучево-дождевые облака, которые зальют город дождем, особенно днем и вечером. Температура будет в районе +5, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

К выходным ситуация вряд ли изменится, на них нас тоже ждут холод и дожди.

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