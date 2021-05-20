Почти четырем тысячам жителей Апатитов вернули холодную воду

Жителям Апатитов вернули холодную воду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупная коммунальная авария случилась вечером 19 мая в Апатитах. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, на водоводе случился прорыв.

Отключение холодного водоснабжения в г. Апатиты - Холодное водоснабжение было отключено в 25 многоквартирных домах, в которых проживает 3735 человек, в том числе 582 несовершеннолетние, в школе № 14 и детском саду № 31. К 18.05 холодная вода стала поступать в дома с пониженными параметрами давления с целью обеспечить население запасом воды на время ремонта, - уточнили в МЧС.

«Апатитыводоканал» начал устранение последний аварии, после окончания земляных работ к трем часам ночи холодную воду вернули в дома.

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