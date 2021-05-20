В Туломе после постройки новых очистных сооружений вода все равно идет грязная

Жители Туломы пожаловались на качество водопроводной воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 17 мая губернатор Андрей Чибис поручил разобраться с ситуацией вокруг воды в Туломе. Напомним: в прошлом году здесь ввели в эксплуатацию долгожданные очистные сооружения.

Тогда глава региона выпил воду из-под крана и отметил, что она чистая. Но вот спустя почти полгода после того, как очистные начали работать, жители Туломы все равно жалуются, что есть проблемы: после кипячения в воде появляются хлопья. На объект с проверкой пришли министр ЖКХ и энергетики Алексей Лыженков, глава администрации Кольского района Александр Лихолат, директор "Мурманскводоканала" Андраник Мусатян и другие.

Возможной причиной загрязнения воды назвали реагенты, которые применяются в Мурманской области впервые.

- В 75-80% многоквартирных домов села уже установлены новые теплообменники, а в 60% МКД поменяны и все общедомовые розливы. Вместо железных там смонтированы современные пластмассовые трубы, которые не ржавеют. Трубы же самого водовода не менялись десятки лет. Скорее всего «хлопья» в воде образуются после реакции применяемых реагентов на старые сети поселка. То есть, с большой вероятностью можно сказать, что вода в дома из водовода уже поступает грязной, - сообщил главный инженер ООО «ЖЭУ Тулома» Сергей Тютюнник.

Для подробного изучения взяли пробы воды: на самой станции и на входе в сети поселка.

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