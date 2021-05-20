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Общество20 мая 2021 11:30

В Мурманской области переселившимся соотечественникам выплатят 9111 рублей

Правительство Мурманской области утвердило размер единовременной финансовой помощи
Вера СЛОНСКАЯ
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Правительство Мурманской области утвердило размер единовременной финансовой помощи для соотечественников. Речь идет о людях, переехавших добровольно из-за рубежа в наш регион на постоянное проживание. В 2021 году размер этой выплаты составит 9111,11 рубля.

- Средства можно будет потратить на осуществление необходимых расходов, связанных с обустройством на новом постоянном месте жительства, - сообщает министерство труда и социального развития Мурманской области.

Финансовой помощью могут воспользоваться участники программы и члены их семей, которые переселились в Мурманскую область в 2021 году. По подсчетам министерства, в текущем году выплаты получат 180 соотечественников. Для получения помощи необходимо обратиться с заявлением в центр занятости населения по месту жительства. С текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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