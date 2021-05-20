В Апатитах пьяный водитель ночью сел за руль

Апатитчанин сел пьяным за руль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время ночного патрулирования улиц инспекторы ГИБДД в Апатитах остановили автомобиль "ИЖ-2126". При общении с водителем сотрудники полиции заподозрили, что он нетрезв. Результат прохождении медицинского освидетельствования подтвердил догадки сотрудников инспекции. Мужчина возраста 20 лет действительно сел за руль пьяным.

- Содержание алкоголя в крови составило 0,677 мг/л миллиграмма абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха, - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В ходе проверки выяснилось отягчающее обстоятельство - мужчина ранее привлекался за аналогичное правонарушение и был лишен водительских прав. Сейчас автомобиль изъяли и отправили на штрафстоянку. В отношении водителя завели уголовное дело по статье 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Максимальная наказание - лишения свободы сроком до двух лет.

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