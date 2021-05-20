Евгений Никора проведет онлайн-встречу с жителями Мурманска

Евгений Никора проведет онлайн-встречу с мурманчанами.

В этот четверг, 20 мая, глава администрации Мурманска Евгений Никора проведет встречу с жителями города. Она из-за ковидных правил состоится в онлайн-формате, начало в 18:00.

Трансляцию можно увидеть в официальном аккаунте главы администрации в Instagram и в официальной группе «ВКонтакте». До начала трансляции Евгению Никоре можно задать вопросы в комментариях под постом по ссылке. Во время трансляции вопросы можно будет направить в личные сообщения в аккаунтах.

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