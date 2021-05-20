Женщина из Мурманска защищала честь своего мужчину и убила обидчика

В порыве защиты своего мужчины женщина ударила обидчика ножом в область грудной клетки. Фото: СУ следственного комитета по Мурманской области.

Майские праздники не прошли бесследно. 10 мая ранее судимая 40-летняя мурманчанка выпивала в компании друзей. Внезапно один из участников застолья высказал нелестные слова в адрес ее сожителя. Разгорелась ссора.

В порыве желания защитить честь своего мужчины женщина ударила обидчика ножом в грудь. Мужчина 56 лет через какое-то время скончался.

- Прибывшие на место происшествия следователи в ходе осмотра жилища обнаружили и изъяли следы преступления, в том числе нож, который мурманчанка пыталась скрыть под холодильником, - сообщило Следственное управление следственного комитета по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - Убийство, максимальный срок по которой лишение свободы до 15 лет. Женщину заключили под стражу на время следствия. Сейчас проходят допросы свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз.

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