За апрель в Мурманской области больше всего подорожали специи, соль, яйца и консервы

Мурмансстат, изучив цены за апрель, сообщил не только какие продукты подорожали больше всего, но и какие подешевели. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Чек после похода в магазин часто все больше повергает в шок северян: цены все растут и растут. Однако, Мурмансстат, изучив цены за апрель, сообщил не только какие продукты подорожали больше всего, но и какие подешевели.

- по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров увеличение цен зафиксировано на куриные яйца (на 6,1%), мясо птицы (на 2,4), соль, соус, специи, концентраты (на 2,1), фруктово-ягодные консервы (на 2,0), кофе (на 1,6), говяжью печень (на 1,5), маргарин (на 1,4), мороженое рыбное филе, макаронные изделия, безалкогольные напитки (на 1,2), мучные кондитерские изделия, мясные консервы (на 1,1), вареные колбасы, крупу и бобовые (на 0,9%), - уточнили в Мурманскстате.

Из овощей, фруктов и корнеплодов в цене больше всех поднялась свекла - почти 31%, на втором месте - морковь (на 14,6), на третьем - репчатый лук (на 6,7). Зато подешевели свежие огурцы и помидоры (соответственно на 15,3% и 12,5%), апельсины (на 7,4), бананы (на 1,2%).

Также в апреле ожидаемо росли цены на фотоаппараты, товары для садоводства, телерадиотовары, табачные изделия, велосипеды, товары для физической культуры, спорта и туризма, строительные материалы, бельевой трикотаж, перевязочные материалы, туры по России, занятия в бассейнах, услуги по ремонту квартир, КАСКО, услуги Интернета.

А что же дешевело? Товары для животных, проживание в гостиницах и плата за пользование потребительским кредитом. Что интересно, билеты на поезда выросли в цене, а вот на самолеты упали.

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