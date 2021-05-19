Кировск вошел в число десяти самых популярных направлений у туристов для похудения

В среднем люди сюда приезжают на пять дней. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Туристический портал Tvil.ru провел исследование самых популярных направлений у путешественников для похудения. И речь идет не о спа-салонах, программах очищения или пластической хирургии. Сбрасывать вес и становиться стройнее можно, просто гуляя по горам, экологическим тропам или перемещаясь пешком между достопримечательностями. Кировск пошел в десятку самых популярных маршрутов, куда едут с этой же целью. На первом месте находятся Алупка, Лоо, Пятигорск, Сортавала, Горно-Алтайск. Здесь можно не только по горам походить, но и посмотреть много всего интересного. Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, Владикавказе и Дербенте - 1765 рублей за ночь, дороже в Сортавале 8100. Кировск же, по подсчетам туроператора, обойдется в 2000 рублей за ночь, так же как и Плёс. Но в среднем люди сюда приезжают на пять дней, а в Плёс - на два дня.

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