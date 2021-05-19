После замены бойлеров в 16 домах Мурманска появилась горячая вода

На этой неделе очередной теплообменник приняли в доме №5 на улице Олега Кошевого. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2020 году был определен список из 31 дома, где за счет средств бюджета Мурманской области будут заменены бойлеры. Напомним: такое оборудование жильцы дома должны меня за свой счет или по программе капремонта. Но учитывая важность вопроса (некоторые северяне годами сидят без горячей воды), в правительстве региона решили подойти к его решению с другой стороны.

Сейчас уже в 16 домах Мурманска, где были заменены бойлеры, появилась горячая вода. На этой неделе очередной теплообменник приняли в доме №5 на улице Олега Кошевого.

- Выбраковка бойлеров шла постепенно, и в итоге к октябрю 2020 года накопился 31 адрес, где у жильцов отсутствовало горячее водоснабжение. Ситуация была сложная, и правительством Мурманской области было принято решение о выделении субсидии для замены теплообменников в этих многоквартирных домах. На сегодняшний день в 16 многоквартирных домах прошли приемки смонтированных бойлеров и горячая вода подается на постоянной основе. Еще на пяти объектах идут пусконаладочные работы и подача горячей воды осуществляется пробно. В оставшихся семи многоквартирных домах проведены подготовительные работы, смонтированы задвижки и циркуляционные трубопроводы и ожидается поставка оборудования. До конца мая 2021 года все работы будут завершены, – сообщил первый заместитель министра строительства региона Алексей Грачиков.

Напомним: в Ленинском округе Мурманска появился первый дом с водой без запаха. В пятиэтажке на улице Лобова установили новый бойлер.

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