В Мурманске оперативники накрыли в квартире наркопритон

Хозяйку наркопритона арестовали.

Сотрудники наркоконтроля узнали о причастности 37-летней жительницы Мурманска к незаконному обороту наркотиков и организации наркопритона в городе. При проверке эти сведения подтвердились.

- Как установили оперативники, неработающая мурманчанка с февраля этого года содержала по месту своего жительства наркопритон. Женщина, которая сама употребляет запрещенные вещества, продавала их наркозависимым людям, а также разрешала им находиться во время употребления наркотиков в своей квартире, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Во время обследования квартиры полицейские забрали шприцы и другие предметы, используемые наркоманами при приготовлении и потреблении запрещенных веществ.

В отношении ранее несудимой мурманчанки возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 части 3 статьи 228.1 УК РФ, части 4 статьи 228.1 УК РФ, части 1 статьи 232 УК РФ.

За содеянное женщину может ждать до 20 лет лишения свободы. Сейчас она находится под арестом.

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