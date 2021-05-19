В Мурманске из пожара эвакуировали 45 человек и спасли одного

Пожар ликвидировали. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Ночью 19 мая в Мурманске случился пожар в доме №25 по улице Зои Космодемьянской - вспыхнула квартира на третьем этаже. Спасатели рассказали подробности случившегося.

- В 03.14 "по системе 112" в оперативно-дежурную службу поступила информация о возгорании. Пожар случился на третьем этаже жилого многоквартирного девятиэтажного дома. В квартире сгорели личные вещи на площади 10 квадратных метров, нарушено остекление, квартира полностью закопчена. Нарушено остекление двух соседних квартир, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Из дома эвакуировали 45 человек и одного человека спасли. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения - 18 человек личного состава, 5 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске из пожара в доме на проспект Кирова спасли ребенка. Возгорание произошло в коридоре на втором этаже (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru