В Североморске размыло участок автодороги

Последствия размытия участка проезжей части устранили. Фото: vk.com/chisty_gorod51

Вечером 18 мая на третьем километре автодороги Североморск-Североморск-3 размыло проезжую часть. Об опасном участке сообщили в группе "Чистый город Североморск".

Как уточнили в администрации флотской столицы, размытый участок дороги уже восстановили.

- Чтобы обеспечить непрерывное транспортное сообщение, на место происшествия оперативно прибыли коммунальные службы. Благодаря слаженной работе ГЦ ЖКХ и ООО «Северавто» к утру 19 мая последствия размытия участка проезжей части устранили, - отметили в мэрии города.

Напомним: жителей Мончегорска предупреждают о сильном тумане и плохой видимости. Пешеходов и водителей просят быть внимательнее на дорогах.

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