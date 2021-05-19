В Мурманске пройдет благотворительный сбор для бездомных людей

Сбор состоится 22 мая. Фото: vk.com/murmanskgroup

23 мая в торговом центре Мурманска "Мурманск Молл" пройдет благотворительный сбор людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Организаторы акции примут продукты и средства гигиены с 17.00 до 22.00 на первом этаже ТЦ.

- Нужна непродовольственная помощь: зубная паста, щетки, любое мыло, салфетки, шампуни/гели, детский крем, одноразовые станки, стиральный порошок, маски и перчатки. Из продуктов можно принести любые крупы, макароны, сахар, чай/кофе, консервы, любую заморозку (мясо, рыба, масло и т.д.), - сообщили в паблике "Мурманск". - В первую очередь не хватает сахара и растительного масла.

В прошлый раз силами неравнодушных северян удалось собрать около 750 килограмм помощи для людей без крыши над головой. Может, сейчас получится еще больше?

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