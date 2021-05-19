В 2020 году в Мурманской области изъяли из обращения 38 поддельных купюр

Хорошая новость - число подделок за 2020 год снизилось в 6 раз по сравнению с 2019 годом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Когда вам в руки попадает крупная купюра, не лишним будет проверить ее. Вдруг подделка? Как сообщили в Отделении Мурманск Северо-Западного ГУ Банка России, в 2020 году в регионе нашли 38 поддельных купюр на общую сумму 153 тысячи рублей.

Самая популярная купюра - номиналом в 5 тысяч рублей (их изъяли 28 банкнот), на втором месте - 1000 рублей (7 банкнот), еще три - по 2000 рублей. Также в прошлом году выявили три фальшивые банкноты по 100 долларов.

- Чтобы противостоять фальшивомонетчикам, важно знать защитные признаки банкнот, распознавать подделки. Всегда проверяйте не менее трех признаков подлинности, особенно у купюр крупных номиналов. Если банкнота вызывает сомнение, не пытайтесь ею расплатиться, сдайте ее на экспертизу в любой банк. Если деньги окажутся подлинными, то их зачислят на ваш счет, стоимость поддельной банкноты возмещению не подлежит, ее передадут в полицию, – отметил заместитель управляющего Отделением Мурманск Банка России Владимир Колесник.

Хорошая новость - число подделок за 2020 год снизилось в 6 раз по сравнению с 2019 годом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске посетитель банка украл телефон у бездомного. Потерпевший обратился в полицию, и вора привлекли к ответственности: (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru