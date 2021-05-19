В Мурманске сгорели две квартиры

Пожар на улице Карла Либкнехта. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Неспокойно встретили утро 19 мая в Мурманске. С промежутком примерно в три часа в областном центре сгорели две квартиры.

Первый пожар случился около трех часов ночи на улице Зои Космодемьянской в доме №25.

- Причиной стала проводка, дома были сын и свекровь, хорошо, что они не пострадали, сын проснулся и бабушку разбудил, - рассказала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Наталья Рыжкова.

Пожар на улице Зои Космодемьянской. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Второй пожар случился около 6 утра в доме №42 на улице Карла Либкнехта. Официальная информация о пожарах уточняется.

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