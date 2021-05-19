В Мурманске будет до +16 и дождь

В Мурманской области долгожданное тепло. Фото: Олег ФИЛОНОК

До конца недели у северян есть возможность наслаждаться теплом: к выходным синоптики обещают нам похолодание. А пока - радуемся, что на улицу можно одеваться легко. Только вот не забудьте зонтик!

Как сообщает паблик "Погода в Мурманске", воздух в Мурманске 19 мая прогреется до +16, но во второй половине дня возможен ливневый дождь. Сила ветра будет до 10 м/с. Рекорд тепла в этот день был установлен в 1920 году (+ 26.5), а вот холоднее всего было в 1965-м (-4).

С 22 мая в Мурманской области начнется полярный день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19 мая в Мурманской области будет до +20 градусов и дождливо. Есть вероятность, что пройдут грозы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru