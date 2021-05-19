В Мурманском областном онкодиспансере появилось новейшее оборудование

Мурманский областной онкологический диспансер получил современное оборудование. Фото: правительство Мурманской области

В 2019 году заместитель председателя правительства Татьяна Голикова посетила Мурманскую область, по итогам рабочей поездки было принято важное решение - провести модернизацию и дооснащение онкологического диспансера. И вот спустя почти два года завершено переоснащение радиологического отделения.

Модернизация системы оказания помощи при лечении онкозаболеваний – одна из наших приоритетных задач. В 2019 году, когда приезжала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, мы посетили диспансер и видели старое оборудование 70-х годов. Тогда договорились, что и федеральное, и региональное правительство направят средства на переоснащение медучреждения. Сейчас здесь установлен современный компьютерный томограф, завершена реконструкция специальных помещений, где размещены уникальные ускорители для лечения рака. Это реальный технологический прорыв. По словам коллег, в СЗФО подобное оборудование есть только в Санкт-Петербурге. Для нас это большое достижение, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Отдельная тема - реконструкция каньонов, которые фактически сделали заново с нуля.

- Мы к этому шли 11 лет. Надеюсь, установленное оборудование будет достаточно эффективное для того, чтобы наши пациенты не нуждались в поездках на центральные базы, как это было в последние годы. Кроме того, эти аппараты более безопасны и для персонала. Но самое главное, мы сможем лечить другие злокачественные образования, а количество постлучевых осложнений у больных должно снизиться в несколько раз, – прокомментировал заместитель главного врача по хирургии Мурманского областного онкологического диспансера Роман Пономарев.

На этом останавливаться не будут, сейчас проходит экспертизу документация на общую реконструкцию онкологического диспансера. В планах - снести старые корпуса и построить два новых.

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