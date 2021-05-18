Число умерших от коронавируса в Мурманске на 18 мая 2021 года составило 1 190 человек

На лечении с COVID-19 остается 1671 пациент. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 18 мая 2021 года - 1190 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще 3 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 813 человек, 36 новых случаев выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших является Мурманск (+24, всего 25 266) следом идет Североморск (+4, всего 4688). Тройку замыкает Кандалакшский район (всего 3468).

Выздоровели 47952 северянина, а на лечении с COVID-19 остается 1671 пациент.

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