Чуть не убившая друга шампуром многодетная мама из Мурманска постаралась забыть кровавые шашлыки

В отношении женщины возбудили уголовное дело, судили и признали виновной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 августа прошлого года в Росляково грустно закончились посиделки друзей. Компания собралась в гаражах, к мясо прикупили спиртное. Но вечер перестал быть томным, когда одна из отдыхавших, 30-летняя мама трех детей, поссорилась со своим ссожителем.

Сначала они просто ругались, а вот потом женщина схватила с мангала шампур и три раза проткнула любимого в грудь. Но очнулась, когда увидела кровь на его одежде, и бросилась звонить в скорую.

- События того вечера женщина помнит плохо, так как старается о них забыть. С подсудимой ее сожитель примирился, в настоящее время они проживают вместе, ведут совместное хозяйство, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

И все же в отношении женщины возбудили уголовное дело, судили и признали виновной. Северянка получила два года условно и два года испытательного срока. Она обязана не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

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