Житель Мурманска отсудил у двух компаний почти 500 тысяч рублей за поврежденную посылку

Северянин получил компенсацию морального вреда и ущерба. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ленинский районный суд Мурманска рассмотрел дело по иску местного жителя. Мужчина потребовал взыскать со страховой компании «Энергогарант» и «Первой Экспедиционной Компании» (ПЭК) ущерб и компенсацию морального вреда.

1 августа 2019 года ПЭК взяла на себя перевозку груза - двигателя автомобиля - из Москвы в Мурманск. Когда северянин получал посылку, то заметил, что груз поврежден - экспедитора об этом уведомили.

Спустя несколько недель истец направил в адрес «ПЭК» письменную претензию с требованием возместить причиненный ему ущерб в размере 464,8 тысячи рублей. Мужчина предоставил все необходимые документы, однако ущерб ему не возместили. В январе 2020 года он направил повторную претензию в адрес ответчиков. В итоге компания «Энергогарант» выплатила страховое возмещение - 62 тысячи рублей. Но мурманчанина эта сумма не устроила.

- Мужчина просил взыскать с «Энергогарант» материальный ущерб - 267,9 тысячи рублей, а с ООО «ПЭК» - 6,8 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда - 10 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Выслушав все стороны дела, суд решил частично удовлетворить исковые требования мурманчанина и взыскал с «Энергогарант» страховое возмещение, компенсацию морального вреда, штраф, расходы по оплате экспертных услуг и услуг по дефектовке автомобиля, расходы по оплате юридических услуг. Всего - 414 987 рублей. А с ООО «ПЭК» взыскали вдобавок к этому 21 000 рублей.

Решение еще не вступило в законную силу.

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