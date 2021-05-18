В Мурманске ищут вандалов, которым не понравился центр ритуальных услуг

Один из молодых людей пинал дверь, второй снимал все на видео.

У одного подростка в руках телефон, а у второго ноги... взлетают чуть не до головы. Два довольно юных жителя Мурманска в ночь с 17 на 18 мая решили, что им скучно просто так гулять по Больничному городку. Поэтому захотели "немножко пошалить".

Один подбежал к дверям городского центра ритуальных услуг на улице Радищева, 20, и стал со всей дури пинать их. Второй в этот момент снимал глупый поступок на камеру. Силы у подростка быстро иссякли, поэтому друзья пошли дальше.

Только вот они не учли, что пока они снимали все на телефон, их самих снимало сразу несколько камер видеонаблюдения. И в период белых ночей лица парней видны очень хорошо.

- Ждем вас для обсуждения возмещения ущерба и раскаяния до 17.30 час 22 мая. Иначе передаем заявление и видеозаписи отличного качества в полицию, - через соцсети обратились к хулиганам работники центра.

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