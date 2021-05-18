В Первомайском округе Мурманска пропало отопление

Жители Первомайского округа Мурманска заметили отсутствие отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский округ Мурманска первым включился в традиционный летний марафон отключений горячей воды. Напомним: на Южной котельной с 18 до 20 мая проходят испытания на максимальную температуру теплосетей.

При этом отопление в жилых домах сохранится. Но жители округа жалуются, что в квартирах стены стали холодными.

- Управляющие компании и ТСЖ самостоятельно принимают решение об участии обслуживаемых ими домов в испытаниях. В связи с этим может отсутствовать отопление в доме. По окончании испытаний отопление и горячее водоснабжение вернутся во все дома Первомайского округа, - сообщила "АиФ-Мурманск" пресс-секретарь Мурманской ТЭЦ Анастасия Вечирко.

Напомним: на этой неделе может быть принято решение о завершении отопительного сезона.

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