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Общество18 мая 2021 15:02

В Первомайском округе Мурманска пропало отопление

На Южной котельной сейчас проходят традиционные испытания
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Жители Первомайского округа Мурманска заметили отсутствие отопления.

Жители Первомайского округа Мурманска заметили отсутствие отопления.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский округ Мурманска первым включился в традиционный летний марафон отключений горячей воды. Напомним: на Южной котельной с 18 до 20 мая проходят испытания на максимальную температуру теплосетей.

При этом отопление в жилых домах сохранится. Но жители округа жалуются, что в квартирах стены стали холодными.

- Управляющие компании и ТСЖ самостоятельно принимают решение об участии обслуживаемых ими домов в испытаниях. В связи с этим может отсутствовать отопление в доме. По окончании испытаний отопление и горячее водоснабжение вернутся во все дома Первомайского округа, - сообщила "АиФ-Мурманск" пресс-секретарь Мурманской ТЭЦ Анастасия Вечирко.

Напомним: на этой неделе может быть принято решение о завершении отопительного сезона.

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