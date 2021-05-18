В мурманском автобусе задержали дебошира из Росляково

Мужчину привлекли к административной ответственности. Фото: Олег ФИЛОНОК

Росгвардейцы задержали в общественном транспорте Мурманска дебошира. Мужчину никто не мог успокоить, а потому пришлось вызывать вневедомственную охрану. Сообщение об агрессивно настроенном пассажире поступило от диспетчера вечером 17 мая.

-На месте сотрудники Росгвардии выяснили у кондуктора подробности случившегося. Как оказалось, северянин вел себя неадекватно. Он громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью и мешал нормальной работе транспорта, на замечания кондуктора и других пассажиров не реагировал, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Дебошира задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 32-летнего жителя района Росляково стражи порядка привлекли к административной ответственности. Есть вероятность, что теперь он будет вести себя поспокойнее.

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