На кладбище Заозерска гуляет медведица с двумя малышами

Медведица с двумя малышами гуляет по кладбище Заозерска.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Единая дежурно-диспетчерская служба Заозерска призывает жителей ЗАТО быть осторожными: рядом бродят цари леса.
- Сегодня, 18 мая, в Заозерске в районе городского кладбища была замечена медведица с двумя медвежатами. Медведи после спячки выходят на поиски пищи, - сообщила ЕДДС Заозерска.
Медведи уже давно вышли из зимней спячки из-за тепла и бродят по лесам и рядом с людьми в поисках еды. Кладбище с конфетами и другой едой, оставляемой у могил, для них, считай, шведский стол.
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