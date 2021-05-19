Мурманск вместе с другими северными регионами примет большую часть мероприятий в период председательства России в Арктическом Совете

Фестивали «Териберка» и «Птица Баренц» в Мурманской области, фестиваль северной кухни в Якутске, кинопоказы, выставки арктических промыслов и товаров вошли в культурно-развлекательную часть программы. Фото: vk.com/teriberkafest

В 2021-2023 годах Россия будет председательствовать в Арктическом Совете. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию и план мероприятий, которые проведут в ближайшие годы под эгидой укрепления сотрудничества между странами арктического региона.

В первую очередь акценты будут сделаны на вопросы глобальных климатических изменений, использования возобновляемой энергии с целью снижения выбросов парниковых газов, развития Севморпути, Россия планирует поднимать вопросы, связанные с высокими технологиями и кооперацией в этой сфере, защиты прав коренных малочисленных народов Севера, развития международного арктического туризма.

Мурманск наряду с Якутском, Салехардом, Архангельском, Сыктывкаром, а также севером Норвегии примут большую часть мероприятий, запланированных на 2021-2023 годы. В первую очередь, это заседания Комитета старших должностных лиц Арктического совета, переговоры его рабочих и экспертных групп, встречи Арктического экономического совета. На 2021 и 2023 годы намечено проведение международного форума «Арктика – территория диалога».

- За время председательства России будут проведены Всероссийские арктические игры, чемпионат по традиционному оленеводству, ряд молодежных и студенческих форумов, а также семинары по популяризации местных языков, - сообщает пресс-центр правительства Мурманской области.

Фестивали «Териберка» и «Птица Баренц» в Мурманской области, фестиваль северной кухни в Якутске, кинопоказы, выставки арктических промыслов и товаров вошли в культурно-развлекательную часть программы.

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