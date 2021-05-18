Суд признал премию главы Кольского района в 814 тысяч рублей незаконной

Андрей Малхасян был не согласен с иском и пытался доказать, что действовал в соответствии с законом. Фото: Правительство МО

Прокуратура через суд оспорила премию главы Кольского района Андрея Малхасяна. Надзорное ведомство обратилось с иском о взыскании полученных премиальных выплат и надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну и признании муниципальных правовых актов недействительными.

Прокуратура изучила премии руководителя и пришла к выводу, что он получал их незаконно. Речь шла о 966 759 рублях, которые после представления ходатайства уменьшились до 841 080 рублей. Дело в том, что решение о поощрении должен был принят Совет депутатов Кольского района после оценки работы главы, но...

- Андрей Малхасян незаконно издавал распоряжения о выплате себе премий. Принимая решение о выплате себе премии, он тем самым оценил свою деятельность как главы Кольского района, чем нарушил права представительного органа местного самоуправления на самостоятельное решение вопросов местного значения в пределах предоставленных законом полномочий, - отмечается в судебных документах.

Также Андрей Малхасян получал надбавку к зарплате за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. У ведомства возник вопрос к ее размеру: вместо 30% она составила 50%.

- Прокурор Кольского района просил взыскать с ответчика незаконно перечисленные из бюджета Мурманской области сумму в размере 966 759 рублей, выплаченную в качестве премиальных вознаграждений, и 68 514 рубля, выплаченные за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, а всего взыскать 1 035 273 рубля, - говорится в материалах суда.

Андрей Малхасян был не согласен с иском и пытался доказать, что действовал в соответствии с законом, "настаивал, что действовал в пределах компетенции, руководствуясь принципом разумности, добросовестности и справедливости, принимая во внимание сложившиеся взаимоотношения сторон и имеющиеся нормативные правовые акты". Глава района аргументировал также тем, что Совет депутатов принимал его отчеты о работе за год, нареканий у парламентариев не было, а, значит, и была положительная оценка для премии.

Но суд все же встал на сторону прокуратуры и постановил взыскать с Андрея Малхасян премиальные деньги - 841 тысячу рублей. В течение месяца решение может быть оспорено, что и собирается сделать проигравшая сторона.

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