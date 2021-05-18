В Мурманске посетитель банка украл телефон у бездомного

Преступника поймали по горячим следам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске мужчина зашел в отдел самообслуживания банка, где иногда пережидают ночь или холодное время люди без определенного места жительства. Увидев спящего мужчину, он вытащил из его одежды мобильный телефон Oneplus7Pro. Его стоимость была более 30 тысяч рублей. Похититель сдал украденный телефон ближайшему перекупщику.

- Потерпевший, проснувшись утром, осознал, что его обокрали и обратился в полицию. Сотрудники правопорядка проверили видео с камер наблюдения и установили преступника по горячим следам. Внезапный порыв души обошелся мужчине 200 часами исправительных работ, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

А бездомный получил назад свое средство коммуникации.

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