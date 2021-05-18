Стала известна дата прощания с Владиславом Геталюком

Владислав Геталюк руководил Мурманским медицинским колледжем с 2014 года

Прощание с Владиславом Павловичем Геталюком, который ушел из жизни на прошлой неделе, состоится 20 мая 2021 года в 11:00 по адресу Мурманск, улица Радищева, 29а.

Напомним: Владислав Геталюк был директором медицинского колледжа с 2014 года. Он родился в Мурманске, закончил Мурманский государственный педагогический институт, затем Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».

С 2009 года посвятил жизнь профессиональному образованию — трудился заместителем директора по воспитательной работе Мурманского торгово-экономического колледжа, затем стал директором медицинского колледжа.

Под его руководством колледж современным, сильным образовательным учреждением, студенты которого получают качественную подготовку, а выпускники чрезвычайно востребованы на рынке труда.

Последние дни он тяжело переносил короновирусную инфекцию, с которой организм, к сожалению, не справился.

Редакция «КП» выражает соболезнования родным, близким, коллегам и студентам.

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