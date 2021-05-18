Родителей из Мурманска просят срочно подать документы на летний отдых детей

Юные северяне смогут отдохнуть в Краснодарском крае, а также в Крыму. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области на низком старте летняя оздоровительная кампания для школьников.

- В 2021 году на летнюю оздоровительную кампанию для обучающихся Мурманской области в региональном бюджете заложено более 244, 6 миллиона рублей. Этих средств хватит на оздоровление 4750 обучающихся, в том числе детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Юные северяне смогут отдохнуть в Краснодарском крае (оздоровительный лагерь "Медвежонок", оздоровительный лагерь "Зори Анапы", пансионат "Юбилейный"), а также в Крыму (санаторий "Чайка"). У родителей из Мурманска, которые хотят отправить детей к Черному морю в оздоровительные учреждения Туапсинского и Геленджикского районов еще могут успеть подать заявление.

- Родителям, желающим организовать отдых и оздоровление своих детей в черноморских здравницах, необходимо срочно обратиться к специалистам по организации отдыха и оздоровления детей комитета по образованию администрации города Мурманска по адресу: ул. Генералова, д. 1, корп. 13, кабинет 1 (понедельник — пятница с 14.00 до 17.00, суббота — воскресенье с 11.00 до 16.00, телефон 27-98-61), - сообщили в комитете по образованию Мурманска.

Также заявление можно подать дистанционно.

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