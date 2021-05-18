Для выжившей после падения с 9 этажа девочки из Мурманска собрали деньги на реабилитацию

Узнать новости об Ане можно в группе поддержки в "ВКонтакте". Фото: vk.com/anna_omelchenko_help

16 декабря 2019 года четырехлетняя Аня Омельченко из Мурманска выпала из окна на девятом этаже. Отец, который сидел с девочкой, повел старшего ребенка в школу, а малышка проснулась и пошла к окну...

Она выжила, но получила тяжелейшие травмы, 23 дня провела в коме. Несмотря на то, что в первые месяцы по трагедии Аня не могла даже есть самостоятельно, сейчас она улыбается, пытается говорить, понимает, что ей говорят. И все это стало возможно благодаря заботам ее семьи и реабилитации.

На прошлой неделе ее родные впервые за все это время попросили помощи у северян: надо было собрать чуть больше 400 тысяч рублей на новый курс реабилитации. И сбор уже закрыт!

- Мы благодарим каждого, кто не прошел мимо, кто помог Анечке, за каждый репост, за каждый перевод! Реабилитация не первая и не последняя, мы рассчитываем на вашу помощь и возобновим сбор, когда получим счет на следующую реабилитации. Совсем скоро мы оплатим счета и обязательно отчитаемся, - сообщила мама девочки.

Узнать новости об Ане можно в группе поддержки в "ВКонтакте".

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