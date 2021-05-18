Мурманские таможенники нашли на борту судна экстремистскую книгу

По факту проводится проверка. Фото: Мурманская таможня

Сотрудники Мурманской таможни и пограничники ФСБ России по Западному арктическому району нашли на борту судна запрещенную литературу.

- Российское судно прибыло в порт Архангельск, где в одной из кают членов экипажа обнаружили книгу, которая с 2009 года включена в федеральный список экстремистских материалов. Как следует из объяснений администрации судна, это издание не было заявлено в судовых документах на приход судна в порт, так как никто не знал, что подобная книга есть на борту. Установить владельца книги не удалось, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.

Печатная продукция из федерального списка включена в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза или вывоза с нее.

Книгу забрали, по данному факту возбудили дело об административном правонарушении, проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске на иностранном судне обнаружили запрещенную экстремистскую литературу. Членов экипажа привлекли к административной ответственности (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru