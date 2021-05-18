Цены на летний перелет из Мурманска в Краснодар снизились вдвое

Самое время лететь в южные края. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты одного из сервисов поездок и путешествий проанализировали, куда дешевле всего полететь россиянам летом. Они сравнили средние цены на летние перелеты в прошлом году и оформленных авиабилетов сейчас, с 1 июня по 31 августа.

Как оказалось, больше всего цены снизились по направлению Мурманск-Краснодар. По сравнению с 2020 годом, стоимость среднего билета сократилась вдвое - с 28,8 тысяч до 14,2 тысяч рублей. Кроме того, почти на 30% подешевело путешествовать самолетом из Мурманска в Геленджик и на 20% - из Мурманска в Анапу. Так что самое время лететь в южные края.

Этим летом стоимость авиабилета из столицы Заполярья до Краснодара в среднем составляет 6-7 тысяч рублей, если не учитывать багаж. До Анапы - 8 тысяч рублей , а поездка в Геленджик по воздуху обойдется в 9 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 28 мая начнет ходить поезд Мурманск-Симферополь. Состав будет ходить раз в 9 дней (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru