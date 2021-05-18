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Дом. Семья18 мая 2021 11:53

Умный селезень привел подружку к магазину в Мурманске

Птиц подкармливают покупатели
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Водоемы от этого места находятся далековато, но, видимо, птицы готовы преодолеть любые расстояния ради легко еды.

Водоемы от этого места находятся далековато, но, видимо, птицы готовы преодолеть любые расстояния ради легко еды.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На прошлой неделе мы писали, что у одного из гипермаркетов в Первомайском округе Мурманска стали часто видеть селезня. Он ходит у входа в магазин, и не просто так!

Покупатели часто подкармливают птицу (вопрос только, правильно ли, ведь утка, например, нельзя хлеб). Поэтому ему понравилось хлебосольное место.

А на днях уток стало две.

- Молодец, позвал подружку, теперь ходят вдвоем. Настоящий мужчина, - шутят работники гипермаркета.

Водоемы от этого места находятся далековато, но, видимо, птицы готовы преодолеть любые расстояния ради легко еды.

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