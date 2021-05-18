Умный селезень привел подружку к магазину в Мурманске

Водоемы от этого места находятся далековато, но, видимо, птицы готовы преодолеть любые расстояния ради легко еды.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
На прошлой неделе мы писали, что у одного из гипермаркетов в Первомайском округе Мурманска стали часто видеть селезня. Он ходит у входа в магазин, и не просто так!
Покупатели часто подкармливают птицу (вопрос только, правильно ли, ведь утка, например, нельзя хлеб). Поэтому ему понравилось хлебосольное место.
А на днях уток стало две.
- Молодец, позвал подружку, теперь ходят вдвоем. Настоящий мужчина, - шутят работники гипермаркета.
Водоемы от этого места находятся далековато, но, видимо, птицы готовы преодолеть любые расстояния ради легко еды.
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