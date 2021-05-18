"Моржей" Мурманска приглашают на субботник по очистке Семеновского озера

Мешками и перчатками организаторы постараются обеспечить. Фото: Олег ФИЛОНОК

22 мая в Мурманской области пройдет Всероссийский субботник. Каждый желающий сможет навести порядок в своем городе. В этот же день состоится уборка Семеновского озера, на которую зовут "моржей" Мурманска и всех неравнодушных жителей.

- Приглашаем вас на субботник по очистке акватории и водоохраной зоны Семеновского озера от мусора. Он состоится в субботу, 22 мая. Начало в 15.00, окончание - в 17.00, - сообщили в группе "Моржи города Мурманска".

Мешками и перчатками организаторы постараются обеспечить. Форма одежды - рабочая, для работы в воде лучше всего надеть резиновые сапоги. Приспособления для извлечения мусора из воды приветствуются.

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