Житель Мурманска сделал дома парник с марихуаной и коноплей

Злоумышленника арестовали. Фото: УМВД по МО

В Мурманске оперативники наркоконтроля задержали 36-летнего мужчину, который продавал запрещенные вещества растительного происхождения.

В квартире мурманчанина провели обыск и обнаружили расфасованные и приготовленные к сбыту наркотики. Также полицейские изъяли 18 кустов марихуаны, емкости с семенами и сушеными листьями растения, специально оборудованную теплицу – парник для культивирования наркосодержащих растений, весы и 50 тысяч рублей.

- Запрещенные вещества отправили в лабораторию для проведения исследования. Как установил эксперт-криминалист, мужчина хранил дома 600 граммов марихуаны и конопли, а также 80 граммов амфетамина, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Ранее несудимый северянин продавал вещества наркозависимым жителям Мурманска. А чтобы избежать внимания правоохранителей, конспирировался – с покупателями встречался каждый раз в новом месте, назначая встречу по телефону.

В отношении наркоторговца возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сейчас мужчина арестован.

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