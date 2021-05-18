Администрация Печенгского района оставила сироту без квартиры

Девушка осталась без квартиры, положенной ей по закону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Печенгского района Мурманской области вмешалась в конфликт между северянкой и администрацией округа. Девушке в этом году исполнилось 18 лет, и государство ей должно было выделить квартиру, так как она вошла в муниципальный список детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- В настоящее время девушка достигла совершеннолетия, однако жилое помещение для нее не приобретено, что нарушает ее право на получение установленных государством дополнительных гарантий по обеспечению жильем, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В целях защиты прав ребенка прокуратурой района в адрес главы Печенгского муниципального округа внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле. Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей - это особая категория граждан, находящаяся на контроле надзорного ведомства.

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