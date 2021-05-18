На этой неделе в Мурманской области могут начать отключать отопление

В Мурманской области готовятся к завершению отопительного сезона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой неделе погода будет радовать северян. По данным синоптиков, воздух на юге Мурманской области прогреется до +24. А еще могут случиться первые грозы.

Теплая погода, если она продержится до конца недели, может привести к отключению отопления. Как уже писала "КП"-Мурманск", для того, чтобы батареи стали холодными, надо, чтобы пять дней подряд среднесуточная температура была выше +8. И такой расклад может случиться.

Как часто бывает, уже за отключением отопления может прийти похолодание, его, к слову, обещают уже на выходные.

А пока в Мурманской области начались отключения горячей воды. Первыми без нее в Мурманске посидят жители Первомайского округа.

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