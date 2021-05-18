Дорогу на станцию Пяйве размыло из-за паводка

Дорога на Пяйве закрыта из-за паводка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области стало на один трудный участок для водителей больше. Как сообщает "Мурманскавтодор", не проехать сейчас к железнодорожной станции Пяйве.

- С 8 утра 8 мая закрыта автомобильная дорога Мурмаши-Пяйве с 0 по 23,250 километры в связи с размывом проезжей части паводковыми водами, - уточнили в "Мурманскавтодоре".

А дорога на Териберку и Туманный закрыта для большегрузов.

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