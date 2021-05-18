Дорогу на станцию Пяйве размыло из-за паводка

Дорога на Пяйве закрыта из-за паводка.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманской области стало на один трудный участок для водителей больше. Как сообщает "Мурманскавтодор", не проехать сейчас к железнодорожной станции Пяйве.
- С 8 утра 8 мая закрыта автомобильная дорога Мурмаши-Пяйве с 0 по 23,250 километры в связи с размывом проезжей части паводковыми водами, - уточнили в "Мурманскавтодоре".
А дорога на Териберку и Туманный закрыта для большегрузов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтрансу Мурманской области поручили разобраться с пробкой у моста через Кольский залив. Из-за дорожных работ рядом с Дровяным регулярно образуются заторы (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru