Дорога в Териберку закрыта для большегрузов

В Териберку могут проехать только легковые машины. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На прошлой неделе дорогу в Териберку снова закрыли. Но не непогода стала причиной, а то, что сырую после схода снега дорогу, на которой нет асфальта, разбила тяжелая техника и размыл паводок.

После прохода грейдера по ней могут проехать легковушки и автобусы. А вот машинам потяжелее путь пока закрыт.

- Ограничено движение по автомобильным дорогам регионального значения Кола - Серебрянские ГЭС до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка для транспортных средств массой более 6 тонн и более, приходящихся на любую ось, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Также закрыта дорога Мурмаши - железнодорожная станция "Пяйве" - ее размыло паводковыми водами.

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