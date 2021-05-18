В Зеленоборский прилетела краснокнижная утка-мандаринка

Красивую утку-мандаринку заметили в Зеленоборском. Фото: Сергей Волошин

В Мурманскую область еще в середине апреля прилетели лебеди. Птица это краснокнижная, а потому на нее можно только любоваться. А в Кандалакшском районе увидели еще одну красавицу из Красной книги - утку-мандаринку.

- Необычные гости в Зеленоборском, - подписал снимок в паблике "КАНДАЛАКША ОНЛАЙН" Сергей Волошин.

В Мурманской области мандаринки не обитают, им больше нравится Дальний Восток. Как эта красивая редкая птица попала на Крайний Север, загадка. Не исключено, что она улетела из частного дома или контактного зоопарка. Не так давно прокуроры Ленинского округа Мурманска нашли объявление в сети о продаже такой утки.

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