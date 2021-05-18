В Мурманской области ожидаются первые грозы

В Мурманской области будет тепло, но дождливо. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На этой неделе синоптики обещают нам долгожданное тепло. Оно пришло в Мурманскую область 17 мая, и сегодня, 18-го числа, продолжится.

- Во вторник циклон со Скандинавии в восточном секторе подхватит с собой достаточно теплую воздушную массу, температура по области поднимется до +15...+20 (теперь достанется не только югу, но и северу, Мурманск должен перевалить за +15), но во второй половине дня пройдут достаточно интенсивные ливни, по области не исключены первые грозы, - сообщает паблик "Погода в Мурманске". Теплая, но дождливая погода сохранится и в среду, а вот дальше прогноз не совсем ясный. Но с большой долей вероятности к выходным ожидается похолодание.

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