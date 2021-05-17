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Общество17 мая 2021 18:04

Мурманскую область ждет потепление до +24 градусов и дожди

Ближайшее время регион будет находиться под влиянием циклонов
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, местами порывистый ветер.

Ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, местами порывистый ветер.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Наконец-то в Мурманскую область подоспела погода под стать маю! В ближайшие дни нас ждет серьезное потепление, так что самое время гулять и наслаждаться солнышком. Правда, периодически теплые лучи будут заслонять тучи, но тут уж ничего не поделаешь. Зато есть шанс увидеть радугу.

- 18 мая в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, местами туман, днем дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +15+20 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

По словам синоптиков, с 18 по 20 мая наш регион будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с Балтийского моря и с центральной части России в северном направлении. Ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, местами порывистый ветер. 18-19 мая на востоке области будет аж до +24 градусов.

А вот уже после 20 мая ожидается понижение температуры воздуха.

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